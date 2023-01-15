法人：亞股2023有看頭

亞股走過低迷的2022年，近月走勢漸有起色，2023年不少法人都對亞股寄予厚望，並認為亞股比歐美股更有看頭，法人表示，但第一季雜音仍多，若有回檔是逢低布局亞股的好時機。

大部份法人雖看好亞股並不認為亞洲經濟能立即起飛。UBS預計MSCI亞洲指數（不含日本）在2023年盈餘成長率會放緩至4％，然後在2024年加速至10.6％。UBS認為隨著經濟前景進一步的惡化，短期內可能還會看到盈餘預估的下調，並預計在今年第二季度會出現周期性低谷，於此之後情況將有所改善。

大拇哥投顧表示，市場共識認為2023年MSCI亞洲指數（不含日本）盈餘成長率為7％，其中最關鍵的部份就是大陸市場的成長，預計前三大的貢獻來源將來自大陸互聯網、金融和香港金融，而由於周期性低迷，台灣和韓國的科技股和半導體股可能會拖累整體成長。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾同樣認為，新興市場2023年獲利成長有望復甦，大陸則扮演領頭羊角色。依據市場普遍預期，評估獲利成長幅度接近15％，不過，就短期來看，大陸獲利動能可能仍會相對疲軟，獲利復甦的時點將在2023年底。儘管如此，新興市場獲利修正的回升預示未來獲利前景改善，同時也是布局股票較佳的時點。

滙豐銀行表示，今年大陸經濟發展將呈「先低後高」格局。若參考世界各國重啟經濟的經驗，大陸結束清零政策無可避免需要經歷過渡期，滙豐銀行預測今年第一季大陸GDP將先收縮，第二季經濟成長才會呈現強力反彈至6.2％成長，預測全年大陸GDP成長率將從3％大幅回升至5％。

滙豐銀行看好亞股2023年的表現。滙豐銀行環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，大陸經濟復甦、美國利率見頂和美元回軟，在2023年亞洲市場的前景中看到曙光初現。東協經濟體受惠於當地經濟持續重啟、供應鏈重新配置和消費開支強勁，經濟穩健成長。在東協市場中，對印尼和泰國持偏高比重配置，盈餘成長動力最強勁。