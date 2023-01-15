國泰ETF配息出爐 搶賺息收紅包

迎接金兔年，投資也要跟著「兔」飛猛進，開春前別錯過搭上「息收聯盟」的好機會，搶先為自己存下息收紅包。

國泰投信旗下多檔ETF配息，於1月13日公告每單位實際配發金額，包括國泰投資級公司債ETF配發新台幣0.41元現金股利；國泰北美科技ETF配發新台幣2.8元現金股利，將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信分析，國泰投資級公司債ETF擁有季配息機制，適合有現金流需求的投資人。國泰北美科技ETF成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google及Amazon等美國「科技格鬥股」（MEGA）天王，適合偏好成長股的投資人布局。

國泰北美科技ETF基金經理人林淑娟分析，美股即將進入財報季，由於全球1月企業獲利上修比率築底回升，多數產業也齊步改善，有望支撐股市表現。此外，上周剛結束的CES全球消費性電子大展，是國際大廠如Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、NVIDIA、Intel、AMD科技角力的舞台，有多項AR/VR、AI、物聯網（IoT）、元宇宙等虛擬實境新裝置釋出。觀察追蹤的標普北美科技指數，統計2014年來，CES大展後10日，上漲機率接近9成，40日內上漲機率亦有7.5成的機會。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示，美國12月平均時薪月增率0.3％、年增率4.6％，分別低於市場預期的0.4％、5％。數據大幅低於市場預期，這代表美國因為薪資持續大幅上升造成物價螺旋式上漲的壓力減緩，通膨可望逐步降溫，可望帶動美債漲勢。建議鎖定投資級公司債，有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險，同時兼顧強化抗震與捕捉收益機會。

國泰投信提醒，參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。此外，在買進債券ETF前，也宜留意折溢價情況，相關資訊可透過證交所平台進行查詢與了解。