景氣下行 數位基建概念抗震

自2022年聯準會快速升息後，全球股市歷經大幅震盪，而2023年即將要面對的就是景氣低迷的事實。法人指出，基礎建設產業具備民生必需或剛性需求的庇護，無論景氣好壞，企業營運獲利相對穩定，且在數位需求持續深化，數位基礎建設更是眾國發展重心。在經濟陷入可能衰退的環境，數位基礎建設能作為資產配置中兼具成長及抗震的選擇。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，基礎建設之所以在高通膨環境能維持獲利，最主要原因是其業者通常會與客戶簽訂每年固定調漲價格之條款，可依照通膨變動的幅度進行調整，將通膨成本順利轉嫁，故營運影響幅度相對較小。

此外，數位基礎建設也具備剛性需求，陳世杰說，在現今數位時代下，即使經濟陷入衰退、消費市場需求漸緩，網路、數據等應用需求並不會因此減少，以及5G、互聯網、大數據等技術依然持續發展，使得像是資料中心等相關數位基礎建設需求仍舊火熱，據Allied Market Research預估，2030年全球資料中心規模將達5,172億美元，發展潛力值得期待。

根據統計，21世紀以來，共經歷三次經濟衰退，每當經濟陷入衰退結束後，MSCI基礎建設指數3至12個月平均有9％至13％的漲幅，而同時間MSCI世界指數則平均有5％至11％的漲幅，顯示基礎建設不僅在衰退時能有效展現抗震的特性，並在景氣回復時也能有卓越表現。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出，聯邦公開市場委員會成員顯然對截至目前的減緩通膨進度感到滿意，但在經濟數據證實通膨穩步下降之前，聯準會需要維持其限制性政策。聯邦公開市場委員會2022年12月份的會議紀要顯示，與會成員中無人認為2023年會降息。現在首要任務仍是控制通膨，包括確保金融市場不會操之過急。展望未來，Kristina Hooper指出，隨著通膨持續放緩並獲充分控制，市場對通膨的關注度將有所下降，這意味著央行行動可望更加明朗，市場未來焦點將轉向經濟成長，特別是要確定西方已開發國家的政策緊縮造成了多大的損失，以及經濟何時開始反彈。預計隨著時間的推移，大陸成長將可望加速，且將是好的一年。