逆勢抗跌 公用事業類股給力

2022年對全球金融市場而言，最重要的影響，包括高利率、高物價，還有全球升溫暖化等現象，觀察這一年標普500各產業指數的表現，除能源價格攀升產業領漲外，公用事業、必需消費及健康照護等產業亦見逆勢抗跌。

第一金投信指出，表現抗跌的公用事業基建類股藉由投入轉型成本，力抗高物價、高息、高溫等三高環境，成為2022年金融市場搶眼投資標的，公用事業股具備物價連動、通膨轉嫁能力高，更在全球力推能源轉型、淨零碳排等政策與資金加持下，挹注產業轉型投資動能。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，能源公用事業與基建產業的新投資方向包括布局在轉型趨勢，除因應轉型、再生能源帶來的成本投資不斷成長，相關產業投資效益及穩定的現金流入等，也成為產業重要成長趨勢，此外，再生能源與新能源全速發展的同時，相關儲能標的成長動能也備受期待。

展望2023年，全球仍將籠罩在通膨偏高、經濟成長趨緩的投資氛圍中，林志映表示，一旦能源價格回落、供應鍵問題緩解及經濟影響鈍化後，各國通膨可望高檔回緩，加上歐美央行放緩升息腳步，並維持中性貨幣政策，對公用事業水電瓦斯等相關企業料仍可望維持穩定的收益及現金流，仍是景氣轉折變化階段值得留意的收益型投資工具。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，當前全球經濟正面對多方挑戰，尤其在應對氣候變遷這塊，更能見到政府積極投入，從美國通過史上最大氣候變遷法案，到歐盟已箭在弦上的碳關稅計畫，全球正透過由上而下的方式，促進產業轉型並扶植減碳產業鏈，長期來看這樣的投資趨勢不會改變。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，力行永續發展的綠色目標是未來不可忽視的投資大趨勢，綠能相關指數2022年以來績效表現亦相對S&P 500指數抗跌，趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際，逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF，藉此強化投資組合多元性。