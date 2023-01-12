美國多重資產 把握輪漲契機

放眼2023年第一季，隨著通膨降溫與景氣放緩、升息有望步入尾聲，法人建議，投資人可以美國強勢資產為主的多重收益成長資產，在波動、風險與機會中均衡布局。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，評估金融市場仍將面臨較大的不確定性、高波動可能持續，主要擔憂來自美國經濟可能衰退、企業獲利轉弱、積極的貨幣政策，通膨維持高點及地緣政治風險等，但美股、可轉債、以及非投資等級債仍具有長期投資價值就美股來說，標普500指數的預期本益比已由2023年初的21.4倍大幅回落，且低於長期的16.37倍，具備長期投資價值。

就非投資等級債而言，預估2022年違約率微幅上升，但遠低於歷史均值。2023年違約率仍可望低於長期平均。主要原因為疫情期間已淘汰不少體質差的公司，目前市場發債公司致力於降低債務比重，信用體質佳；過去違約主要來自能源、原物料等產業，在原物料價格支撐下這些產業違約機率低；2022、2023債務到期比例低，再融資壓力有限。

於此同時，美國非投資等級債券殖利率由去年底的4.3％大幅攀升，目前收益率約為8.5％，整體收息價值大幅提升。操作上，持續的監控、調整並重新平衡投資組合達到美股、可轉債、非投資等級債各三分之一的配置，透過分散的投資組合、及多重的收益來源掌握長期的投資機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，在地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素下，預期市場波動起伏大，2023年市場仍然面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取潛力收益多重資產的投資策略，可選擇核心配置美股、能布局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備，採取以美股為核心來進行多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護。