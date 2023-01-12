美企獲利 恐還有下修空間

財報季將開跑，市場聚焦去年第四季財報結果及2023年財測展望，法人表示，美企業獲利恐續下修，市場波動增，但一些股利成長股抗跌力足。

富蘭克林證券投顧表示，財報季將開跑，聚焦第四季財報結果以及2023年財測展望，根據Factset（2023年元月6日）統計，標普500企業2022年第四季獲利預估下滑4.1％，自2022年9月底預估的成長3.5％下修，為2020年第三季以來首見獲利下滑，放眼2023年，標普500企業獲利預估成長4.8％，自2022年9月底預估成長8.2％下修，惟恐仍有進一步下修空間。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股近期市場氣氛不穩定，在於對於Fed緊縮政策尾聲對經濟負面影響的擔憂，以及通膨是否壓制消費動能，影響原先去化庫存的時間軸，目前仍預期去庫存到今年第三季結束，獲利下修第二季結束，貨幣政策第一或二季明朗，考量美股市場超漲超跌習性，過度期待後的失望性賣壓出籠反而是買點，預期下半年景氣相對較佳且基期利多、策略調整見效及去庫存結束有望帶動獲利上修。

蘇聖峰表示，在另一方面，若是通膨下滑較快，消費動能回溫與資本支出加速，則可推動美股企業第四季至2024年展望優於預期。

另據歷史數據顯示，股利成長股能夠在股市下跌時期提供緩衝，在上漲時期也具備上漲潛力。富蘭克林高成長基金經理人尼克‧吉特表示，在市場不確定性持續的環境下，投資於具有強大商業模式且能持續提高股利的高品質企業可以減少波動性並幫助抵禦潛在的市場風暴。即使股價停滯不前，能持續提高股利的高品質企業的股利率也將上升，從而提振總回報，長期預期股價終將追上股利成長。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠則表示，Fed升息步伐已有放緩態勢且通膨議題逐漸退燒，此次升息循環有望逐漸進入尾聲，再加上，美債殖利率亦從高點回落有望降低股市不確定性 。

其次，評價面上美國股市估值早已降至長期均值下方，利空提前反應反而創造更多的反彈契機，不過短期在聯準會鷹派態度仍未明顯改變、經濟放緩憂慮仍在、市場投資心態保守下，市場波動仍須提防，採取成長與價值並重，留意在實質利率上升與景氣放緩期間有較佳表現的標的，中長期相對看好產業包括醫療、科技、消費。