科技股修正 投資價值浮現

近期美股震盪加大，投信法人指出，市場預期消費、資本支出於2023下半年較有復甦空間，就科技股後市而言，雖不確定性延續，但系統性風險機率低，研判股市最低點已過，建議可利用第一季前的低點分批布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，操作面上，考量利空消化狀況，可開始逢低加碼長期展望較佳的個股，除著重營運穩定度，2023年的成長性與產業是否有結構性利空變化皆為關注焦點。科技股可觀察率先跌深的次產業與具評價優勢的個股，但需留意基本面風險高者即使位階較低亦無太多反彈機會；消費方面，電商、支付、汽車等可留意布局時點；熱門題材如太陽能等長線看好。

國泰北美科技ETF基金經理人林淑娟表示，每年的CES盛會有如年度科技風向標，預示著一整年的趨勢與商機。主辦方CTA的預測，2023年全球消費性電子產品營收額，將可望比疫情前再高出約500億美元。而科技股在歷經2022年的逆風後，今年第一季後，聯準會有機會放緩升息步伐，有利科技股評價面修復。以知名的標普北美科技指數為例，經過修正後，目前本益比已降至26倍，明顯低於近五年平均的32倍左右，長期投資價值浮現。

群益投信國際部主管洪玉婷表示，主要央行採取升息舉措力抗通膨，雖令國際股市波動劇烈，經濟前景更引發市場疑慮，不過隨著通膨逐步降溫且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中，也讓股市投資契機浮現。產業題材方面，以生技、電動車與多元電力的發展相對值得留意，主因生技類股抗景氣循環，且人口老化趨勢也令醫療需求不墜，類股表現值得留意，電動車與多元電力產業則在各國政策力挺與發展下，可望維持較高的成長性。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷表示，2023年是布局股市的好時機，建議以次世代多重主題股票為主，可關注醫藥創新、機器人與自動化、商業智慧、金融科技、實質基建與數位基建，能提升生產效率或具備創新科技、打造新興商業模式的企業，都可望成為未來贏家。