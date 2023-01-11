債市空頭盡頭 逢低布局

全球各債市歷經連續兩年空頭，殖利率多位處高檔。投信法人認為，隨貨幣緊縮週期進入中後段，債市空頭有望告終並迎來投資機會，建議投資人近期可隨殖利率回彈時擇優布局，透過多元配置並以投資等級債為主軸的全球債券基金，追求較高的債券收益機會。

復華投信債券研究團隊認為，由於金融條件已大幅收緊，預期聯準會升息循環在2023上半年看到盡頭。

復華全球債券基金經理人吳易欣表示，因持續緊縮政策壓抑總體經濟表現，隨經濟動能放緩、美國升息步調放慢，研判美國公債殖利率將由高檔逐步回落，也將為債市帶來獲取資本利得的空間。

根據美國經濟諮商局領先指標年增率走勢顯示，製造業、房市景氣均走緩。吳易欣認為，有鑑於經濟動能轉弱，加上目前高品質債券的投資勝率與報酬空間提升，建議可優先納入投資等級債券至投資組合，或布局價格波動度較低的短天期債券，以掌握較高的債券收益機會並平衡波動風險。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，2023年通膨可望大幅走低，聯準會將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。以美國聯邦基準利率而言，市場普遍預估將在2023年6月達到5％的高點，不過，市場已開始陸續反映債市的利多因素，美國10年期公債殖利率在2022年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳，其中最看好投資級公司債。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美指出，今年上半年金融市場將呈現經濟收縮至尋求落底、通膨放緩但仍高於2％、進入升息末段的情境，大環境將上演「債優於股」主調。

富蘭克林投顧建議，在聯準會停止升息以及確認景氣能軟著陸之前，建議側重於高品質債，四年以下存續期的複合債，其中，對美國公債、投資級債和高評級抵押債看法偏多，非投資級債、銀行貸款則須慎重精選，最佳策略是透過複合債券，以靈活順應市場趨勢調配，廣納各類債券利基也皆享高殖利率機會。

第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，此外，亦可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。