年後漲相佳 台股ETF基金卡位

台股即將封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，2023年農曆封關日為1月17日，投信法人表示，現階段台股農曆年前重大下跌風險低，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，投資人不必過度擔心，台股後市仍可期，短期若有拉回，建議分批布局台股基金或ETF。

群益投信表示，統計台股2008～2022年資料，台股以封關日來看，當天上漲機率是8成，不過可能也因為封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.23％，而年後開紅盤的機率為近7成，平均漲幅0.26％，但開紅盤後10日、20日平均都有3％以上的漲幅，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，展望台股後市，農曆年前預估呈現震盪，仍是有題材且評價低的中小型績優股將率先攻擊，待春節過後，大陸解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展；較看好的產業包括半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關及電子商務，以及新應用如儲能等。