經濟先蹲後跳 台股可望逐季向上

據投信法人預估，2023上半年升息循環就會結束，今年全球景氣前低後高，台股企業預估營收年增率將逐季上揚，獲利年增率將在下半年轉正，在經濟與企業獲利成長性均前低後高下，預估全年台股指數可望逐季震盪向上。

台新主流基金經理人沈建宏指出，預期新年度的科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在第一季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢，此外，2023年疫情解封會較2022年明顯，有利內需及航空產業的成長。在操作上，應留意停利及類股輪動，看好族群包括：新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。

日盛高科技基金研究團隊分析，目前台股以未來獲利推估本益比僅12～13倍，位於歷史區間中下緣。產業方面，電子業庫存齊消化，庫存指標拐點將至，價值重估題材將為台灣電子股帶來新局機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，今年產業的分歧會更大，部分長線趨勢看好的族群短期內也可能受到消息面影響而回跌，但這反而是逢低布局的好時機。

科技股是野村投信持續看好的產業，包括半導體、高速運算、AI以及伺服器等，對半導體的前景仍樂觀看待因2024年的成長值得期待。至於傳產股，看好大幅成長的電動車，受惠於機能型服飾需求增加的紡織股，以及存放款金額增加、信用卡消費可望成長的銀行股。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，觀察過往台股大幅修正時，加權指數在相對底部時指數殖利率約為4.5％～5％，根據資料，目前台股殖利率去年底已來到5.1％，可見長期逢低布局機會浮現。在2022年的震盪盤勢下，台股投資以價值股當道，如今築底跡象已慢慢浮出，投資人或可以布局「市值型」台股標的，進一步捕捉今年的成長機會。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，市場預期距離循環終點尚有2～3碼的升息空間，惟市場仍較為脆弱，易受消息面影響，建議投資人在資金布局上仍以長線為主，台股在2022年拉回後，多數族群的本益比維持低檔，建議布局政策偏多的趨勢型產業，如綠能、電動車、半導體、伺服器等族群。