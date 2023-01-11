上半年投資 固定收益機會大

儘管經濟衰退已成為2023年不可避免的大概率事件，但金融資產的實際反彈，往往又比景氣落底要更早反應，投信業者表示，投資人在2023年初應著重高品質的固定收益投資，而隨著已開發市場的政策利率逼近高點，且經濟數據也會日漸趨於穩定，投資人應轉而關注股票配置的投資時機，因為在經濟週期的早期復甦階段，股票資產通常會提供最強勁的報酬。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）表示，2023年全球經濟將先弱後強，預期美元先穩後弱。儘管已開發市場在2023年的經濟表現將低於預期，但由於各資產類別的估值都相對具吸引力，所以預期2023年對投資人而言或許會是更好的一年。另外，聯準會2023年不太可能在貨幣政策上出現180度的大逆轉，目前預計2023年聯準會仍會緩慢升息，即使升息到頂，降息的時程較有可能落在2024年，而非2023年底。

在資產配置上，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，2022年現金為王將不會延續到2023年。首先，歐洲（不含英國）、亞洲（不含日本）與新興市場的估值面都已低於15年平均，投資級與非投資等級債的利差也比長期平均更大。第二，雖然市場面臨衰退風險，但在經濟的恢復期間，風險性資產通常能提供較高的報酬。第三，股市的觸底時間通常領先經濟數據和獲利好轉，因此投資人應該準備分批布局風險性資產。

尤其債市歷經2022年的洗禮，債券資產現在的殖利率更高、估值更佳，隨著殖利率提升，債券市場相對於股票市場的吸引力也跟著提升；另有鑑於聯準會的升息已近尾聲、多數股票已修正到歷史平均值以下、及大陸經濟將在今年重新開放，亞洲股市可望在今年享受到多元輪動的題材，建議留意股票資產的投資機會。

保德信投信指出，去年由通膨壓力引發有史以來最快速的升息循環，股債市皆面臨拋售，股六債四組合跌幅更創下百年來最差表現，遠低於百年平均的9.5％，不過，眼見兔年有望逐步扭轉去年金融市場的頹勢，建議投資人上半年將資金布局在高評等的投資級債，接近第二季時則可伺機逢低布局股票資產。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，市場預期貨幣緊縮政策會為企業獲利帶來壓力，全方位打造債息、股息、權利金收入等多元固定收益來源的多重資產基金，相對能多提供一分下檔風險保護，躍升抵禦上半年市場變數的投資優選。