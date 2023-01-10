公債、公司債投資價值浮現

經過債信市場低迷一整年後，投信法人指出，政府公債及公司債市場價值浮現，邁入2023年之際，有許多令人鼓舞的情況。其中，金融市場正在逐漸適應新的市場環境，包括各國央行態度鷹派並結束量化寬鬆以及預期通膨觸頂，目前全球債市場提供相當良好的收益水準。

施羅德全球債信策略分析師Rajeev Shah表示，新興市場央行已大幅升息，已開發市場也紛紛祭出一連串升息、緊縮整體金融環境，融資成本明顯增加已逐漸壓縮未來經濟成長空間；2022年以來，以債券殖利率為中心造成金融市場波動的狀況，在2023年將會逐漸消失。

其中，政府公債及公司債市場重新訂價，不論是信用利差或是絕對收益率水準，評價面都極具吸引力；雖然企業基本面隨著經濟放緩，預期將會出現部分惡化，不過實際上，目前評價面不僅反映市場疲弱的情緒，也同時消化了這些未來的壞消息，為全球債信市場提供相當良好的收益水準。

2023年債信市場前景改善，但全球經濟同步衰退仍令人擔憂，施羅德美國債信策略團隊主管Martha Metcalf表示，透過積極主動式管理及多元布局的投資組合管理方式，搭配靈活調整區域、產業、信用評等及發行人，可望掌握報酬契機。

第一金投信指出，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，此外，亦可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，歐洲央行在2022年12月會議討論縮表，讓10年以上公債殖利率上揚，建議採短天期配置建議，選定有贖回機會的債券賺取贖回收益，並選擇對公債敏感度較低債券。由於衰退議題引發市場擔憂，選券著重未來2年有穩定現金收入、資產可出售、有銀行放貸渠道的發行人。