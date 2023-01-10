升息尾聲 投資級債勝率高

美國聯準會（Fed）公布的會議紀錄摘要，一向是判斷升息路徑的重要風向球，隨著升息即將邁入尾聲，法人指出，回顧過往升息循環進入尾聲，一直到下一次降息前，投資等級債報酬表現相較優異。

據統計，此區間內的投資等級債相關指數平均報酬表現達10.5％，優於全球非投資等級債的4.5％、新興美元債券的5.3％，可見在目前升息即將收尾的階段，投資等級債更具優勢，值得投資人關注，由於2022年是股債齊跌的震盪年，邁入2023年後，債先領漲的趨勢也逐漸明確。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華分析，對於一般投資人而言，要抓進場點並不容易，但實際上在升息循環尾聲時，各階段進場投資後的報酬差異並不大。

根據歷史經驗，自1994年至2018年間的四次升息循環中，於升息循環尾聲各階段進場，一直到首次降息期間，投資等級債相關指數平均報酬率約介於9.6％至10.3％，都獲得不錯的成績，也意味著鎖定升息循環尾聲布局投資等級債，於期間內任一時點，皆有機會掌握收益。

野村投信固定收益部主管謝芝朕也指出，2022年債券市場受到通膨居高不下、聯準會強勁升息與地緣政治等因素影響，造成債券價格大幅下跌，大陸清零政策更衝擊新興債與亞債表現；不過，這些因素將在2023年得到緩解，通膨可望大幅走低，聯準會將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。

以美國聯邦基準利率而言，市場普遍預估將在2023年6月達到5％的高點，不過，市場已開始陸續反映債市的利多因素，美國10年期公債殖利率在2022年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳，其中最看好投資級公司債。

根據過去經驗，投資級公司債若當年度為熊市，次年度往往會轉為牛市且當聯準會停止升息後，投資級公司債指數就會強勁上漲。以區域來說，美國以及新興市場的投資級債券最具投資潛力。

另外，非投資等級債券的價格也在合理水準，適合風險承受度較高的投資人。