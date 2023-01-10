美國地產ETF 低接時機到

近期隨著通膨出現緩和，美國聯準會（Fed）有望減緩升息的力道，加上根據外資券商的預估，今年整體REITs的報酬率料有5～10％，盈利增長6％，就當前仍舊較為震盪的市況來看，其穩健收益的特性仍可望獲得市場關注。

投信法人表示，REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs相對具保值力，以美國REITs來看，次產業類型多元，包括需求成長前景強勁的資料中心、通訊電塔、物流中心等等，是當前市場波動期間，可帶來穩健收益及具有價值成長性的投資標的，建議投資人不妨善用美國地產ETF來參與。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示，預期利率仍將保持高點，Fed將會升息至5～5.25％，10年公債利率為4％左右，隨著通脹放緩，衰退不確定性消退，消費者信心改善，預期股票市場的風險將能適度收窄。目前美國REIT評價在偏低的位置，折價幅度超過10％，本益比處於十年低點，投資價值浮現，且REIT資產獲利來源有一大部份為收取租金為主，如電塔出租給當地電信商、廠房租借、土地、商場攤位等都屬於租金範疇。從歷史數據來看，儘管房價指數偶有波動，但美國總體房屋租金中位數走勢穩健向上，金融海嘯期間受影響也不大，替REIT帶來穩定的獲利支撐。

從次產業來看，2022年對於Data Center租賃是歷史新高的一年，預期2023年需求依然保持強勁。企業持續投資在混合雲端資訊庫升級的需求，將在2023年的潛在經濟衰退中保持韌性。另外由於許多市場空置率偏低，加上電力成本通膨壓力偏高，Data Center定價能力大幅提升，有助在2023年透過租金重置來挹注全年獲利。建議投資人不妨趁勢透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，不僅能掌握穩健收益來源，也可掌握不同次產業未來成長增值行情。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，全國不動產投資信託協會（Nareit）統計過去45年歷史中六度經濟衰退時期顯示，基於交易市場往往是經濟領先指標，因此經濟實際進入衰退時不論是上市股票或上市REITs平均表現均優。此外，REITs為人所知在經濟衰退至復甦期更有優於股市的表現機會。而在高齡住房回歸長期供不應求情境下，REITs次產業中的北美高齡住宅可持續關注。