年末封關 留意境內外基金申贖時間

因應集保、投信公司與總代理人春節前營業日及春節期間相關交易作業，基富通、中租投顧以及鉅亨買基金等三大基金平台均表示，境內外基金下單時間在19日（四）上午11點前；若於19日11:00後下單則屬1月30日之交易。

中租投顧表示，就單筆申購交易（含WiseGO申購/加碼以及母子鎖利GO加碼）1月19日下單截止時間提早至當日11:00前，若於當日11:00後下單則屬1月30日之交易。另若採扣款方式，投資人要在1月19日當日11:50前確認扣款帳戶足額供集保扣款；若採匯款方式: 投資人請於1月19日當日11:30前將申購款匯達集保指定虛擬帳戶，並提供以投資人本人姓名之匯款憑證。

至於定期定額部分，中租投顧說，投資人欲變更1月20日至1月30日之定期定額扣款資料，必須在春節前一營業日，即1月19日11:00前，辦理變更完畢。農曆春節期間1月20日至1月30日之定期定額申購扣款資料，將於春節後第一營業日1月30日進行客戶帳戶扣款。

另外，對於「轉換、買回及轉申購交易」部分，中租投顧表示，元月19日下單截止時間提早至當日11:00前，若於當日11:00後下單則屬1月30日之交易。

另母子鎖利GO新增契約之首次申購母基金交易日，中租投顧表示，若在1月18日當日13:30前申請新增契約者，首次申購母基金交易日為1月19日；若1月19日當日13:30前申請新增契約者，首次申購母基金交易日為1月30日。

若是想贖回在19日之前入帳，投信法人表示，因為各基金贖回所需的時間不一，從「T+3」至「T+7」甚至還有基金贖回時間更長，很難跟投資人說最晚何時提出可以在春節前入帳。

舉例來說，若所需要的時間是7個工作天，且希望在春節休假前（19日）入帳，那麼元月10日之前要提出，或有機會，但若是需要更長的贖回期，那基金贖回款入帳的時間將會落在春節連假之後。