房價續漲 新加坡REITs吸睛

根據CEIC DATA最近季度數據，新加坡房價於2022年9月初季度增長率13.6％，相較於2022年6月初增長率10.6％更為提高，顯示新加坡房產走勢持續看漲。投信法人觀察，新加坡房價飄升的社會現象，使更多新加坡公民與勞動者願意使用公積金CPF來購買房產或償還房貸；新加坡推動公積金計劃已久且參與者眾，這項計劃的恆定性亦可推動新加坡房產物業收益的持續性。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡房地產與物業的出租率升，引導租金上揚機會，激勵新加坡REITs收益機會持續亮眼。近期統計新加坡REITs股利率超過5％，且超越其他成熟國家如美國、澳洲、日本、歐洲等地區，對於偏好收益型資產的投資人來說，新加坡REITs具有投資價值。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，新加坡因為最早宣布與病毒共存，加上亞洲金融中心的轉移，無論是後疫情時代的解封帶來的觀光商機，或是辦公室需求的上升，對於新加坡REITs都有正面幫助。目前看好的REITs包含工業、零售、以及特定的飯店REITs標的，評價也相對具有吸引力。同時也看好澳洲物流REITs，因其供應有限、租金成長展望佳。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，雖然近一年通膨升高，但REITs透過上調租金，租約保障、價格延後反映等因素支撐下，營業淨利成長率強勁，REITs在通膨高漲，甚至是停滯性通膨等情境下，所受影響相對輕微。建議利用目前的震盪整理格局，逢低分批布局，以掌握2023年的漲升行情。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據研究機構分析，長照醫療REITs 2022年前三季高齡住宅REITs收入和利潤續增，預估長照醫療REITs復甦動能將促使入住率在2025年回到疫情前水準。此外，醫療保健REITs平均股息收益率達5.5％、遠高於整體REITs平均的4.2％，股利率持續名列前茅，成為價值投資的好標的。