市場避險 債券基金強力吸金

2023年市場預期仍波動，根據統計，近周股票基金轉為賣超，資金流向債券基金，股票基金單周賣超46.4億美元，整體債市轉為買超，單周買超64.9億美元，即使債券基金單周淨買超，但風險性債券基金賣超居多，顯示出市場投資人愛息且「趨避」心態濃！

根據EPFR資料、富達投信顯示，截至元月4日為止，就單一國家股票資金流向：美股轉為賣超，單周賣超金額高達60.3億美元；歐股基金更連47周賣超，單周賣超4,536萬美元；中國基金則連四周買超，單周買超11.3億美元。

富達表示，產業型類股資金流向：消費類股轉為買超，單周買超3.3億美元；科技類股連六周賣超，單周賣超1.4億美元；健康醫療類股連二周賣超，單周賣超2.5億美元。然整體債市轉為買超，單周買超64.9億美元，非投資等級債連四周賣超，單周賣超11.8億美元。

就各區域非投資等級債資金流向來看，富達說，美國非投資等級債連七周賣超，單周賣超11.3億美元；歐洲非投資等級債連二周買超，單周買超7,957萬美元。亞洲非投資等級債連三周賣超，單周賣超857萬美元。新興市場債券美元債和當地貨幣債都轉為賣超，單周分別賣超2.1億美元、0.65億美元。

富達表示，儘管市場對通膨觸頂的反應樂觀，但經濟展望仍弱且實體數據可能走弱，因此富達多元資產團隊現階段仍維持審慎投資策略，「維持減碼股票，偏好政府公債」，因其受惠於利率波動下滑且殖利率有所提升。

路博邁資產配置委員會也認為，投資人對於承擔股市風險的意願相當低。故此，應去發掘與股市呈現零相關性的潛在報酬來源，同時偏愛收益型產品，面對充滿不確定性的環境，與其寄望未來的報酬成長潛力，投資人更應把握當下的收益。

國泰投顧則認為2023年建議投資人股、債平衡布局。即使市場偏愛債，但可偶逢低分批或定期定額方式布局全球股、美股等成熟區域資產，只不過，投資股票要選擇優質品牌股票為首選，並適度增持防禦股如基建等題材。