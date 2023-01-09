境外基金絕地反攻 5成商品翻正

機會總在動盪中浮現，2022年低基期可望帶來2023年的高成長。以MSCI世界或其他主要市場指數來看，近期不論是過去一周、還是過去一個月來，MSCI新興市場、新興亞洲等指數，表現翻正並領先MSCI世界指數。

根據理柏統計，境外基金近一周超過5成翻正，且前十強主題幾乎均與亞洲有關。法人預期影響2022年市場包括：升息、地緣政治與科技逆風等三大動盪因子的不確性也將大幅降低，隨之而來的則是在景氣下行逐步沉澱中所浮現的長線機會。

安聯投信表示，儘管市況受利率政策比市場悲觀一點點影響，但不論是就大陸經濟有望解封、三到六個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，其實最壞狀況都在市場預期之中，不確定性都已逐步落地。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，2023年上半年在美國聯準會還在升息，且經濟衰退風險還是存在，再加上去年下半年庫存調整壓力逐步浮現，預期這些利空到上半年都可能還會存在，一直要到下半年這些利空才有機會慢慢去化。

許家家表示，在去年利空仍延續到今年的情況下，全球市場上半年所面臨的壓力還是存在，但下半年應該有機會看到在全球陸續解封後，消費和投資有望慢慢回溫，屆時應有機會帶動股市反彈；不過由於今年狀況跟往年不大一樣，且通膨數據還是維持在相對高檔，所以今年股市就是一個正常反彈。

區域上，許家豪認為，今年建議可留意美國與新興亞洲，理由是：美國還是全球最穩健的經濟體、整個企業獲利還是能維持正成長；其次，新興市場資金流出幅度也有望逐步縮小，這將有利新興市場今年的表現。其中，新興市場中比較偏好亞洲，除受惠資金回流外，中國政策解封也有望帶動整個區域發展，解封後也會帶動區域內的觀光與內需消費等。中信中國50經理人詹佳峯表示，大陸新經濟族群過去受到嚴格的審查機制打壓，近期曙光頻現，中美審計結束後，市場疑慮也暫時解除，整體而言，大陸電商族群最壞時期有望已過，正迎接新契機降臨，中概股也正迎向起飛階段，短期表現仍相當值得期待，長期在政策不變之下，可望延續動能，投資人加碼布局時刻降臨。