亞股帶勁 韓、台、泰股資金強湧

聯準會升息壓力減輕，美股2023年首周強彈之下，使多數新興亞股也開紅盤。

法人觀察，上周資金流向，南韓淨流入8億美元居首位，台灣、泰國則淨流入3.1億美元、2.2億美元，法人認為，儘管通膨高峰已過，但離聯準會2％目標區間仍有一段距離，且勞動市場仍相對強勁，聯準會現階段仍以嚴控通膨以及利率政策的預期心理為主，本周將迎來美股超級財報周，投資人將關注企業在聖誕假期的表現，市場普遍對去年第四季財報持保守態度，股市短期呈現震盪整理。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，聯準會會後聲明符合市場預期，未給出過多驚喜，市場預期距離循環終點尚有2至3碼的升息空間，但市場仍較為脆弱，易受消息面影響，建議投資人在資金布局上仍以長線為主，台股在2022年拉回後，多數族群的本益比維持低檔，建議布局政策偏多的趨勢型產業，如：綠能、電動車、半導體、伺服器等族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據券商報告顯示，西貢商信銀行（STB）成功處理壞帳及剩餘未償還資產，使第三季淨利息收入與淨利差分別成長74％及153個基點，隨利差持續擴張，及第四季央行放寬信貸額度，第四季的獲利展望相對樂觀。

張晨瑋指出，儘管2023年受到的挑戰偏多，但因旅遊業復甦、大陸放寬防疫政策及三星、LG、蘋果供應鏈等外資直接投資持續湧入下，都有望推升越南經濟持續成長，長期來看，越南在全球供應鏈轉移之下，基本面仍相對看好，但市場信心稍顯不足，靜待股市回歸基本面，反彈向上動能也會相較強勁，定期定額入手越南主題基金，分散資金風險外，也能掌握後續反彈動能。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，進入2023年，鑒於東協國家基本面持穩，根據IMF預估，東協五國在2023年的經濟增長率估近5％，且東協多數國家的國際收支也已較過往幾次金融危機時有所改善，加上包括新加坡、菲律賓、馬來西亞等企業EPS成長率有望維持在雙位數增長的條件支持下，後市表現仍可期待，國家別方面，可持續關注新加坡、泰國、馬來西亞股市表現。