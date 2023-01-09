新興債利多簇擁 有望重返榮耀

美國聯準會放慢升息步調，帶動資金回流新興市場債市。投信法人表示，若大陸疫情問題消退、俄烏戰爭降溫以及美元觸頂回落，將有助資金回流新興市場，新興市場債券有機會重返榮耀。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔表示，美國核心通膨開始有降溫跡象，以及聯準會官員們開始注重快速升息後對於經濟和金融市場可能產生的負面影響。市場開始推測聯準會將減緩升息速度，帶動風險情緒好轉，新興市場債價格止穩回升。

吳宜潔指出，美國通膨向下的趨勢更為明確，以及部分聯準會委員的態度從強力對抗通膨轉為開始防範經濟下檔風險，使美國公債殖利率回落，並帶動新興市場債券價格反彈。在布局上建議增加高信評政府公債及新興市場債比重，以期在貨幣政策從鷹派轉向之際，追求資本利得空間。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，目前非投資等級債利差反應景氣與升息等消息而大舉彈升，因此利差與實際信用狀況的落差形成現階段較佳的投資價值與機會。

觀察非投等債特性，亞洲與大陸非投資等級債券相較於全球及美歐非投資等級債更具收益率高特性，並且擁有低存續期間之特性，對於亞洲投等債後市表現，將密切關注大陸房地產政策後續成效、大陸疫情變化及封控狀況、各國貨幣政策變動。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，雖然2022年遇升息逆風，但俄烏與大陸地產以外的新興市場非投資等級債違約率並未因此上升，JPM亦未因通膨或金融環境緊縮而上調新興市場非投資等級債違約率，據JPM估計，2022年亞洲非投資等級債違約率僅1.6％（扣除大陸房地產部分），2022年整體新興市場非投資等級債違約率僅2％。而隨著大陸對疫情防控的鬆綁及房市的支持力度加大，可望帶動亞洲非投資級債後市漲升行情。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，無論就歷史水準來看或與其他債券資產相比，目前新興美元主權債的價值面非常具有吸引力，加上利差位於相對高檔，在未來升息時也有一定程度的緩衝。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，在債市的投資上，建議宜聚焦公債與非投資級債，並挑選較短天期者。