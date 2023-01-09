10檔台股平衡基金 績效勝大盤

近一個月台股受到Fed言論持續偏鷹、美股回檔震盪的影響，加權指數下跌近5％，但台股平衡型基金發揮隨漲抗跌優勢，近一月同類型基金平均僅下跌3.21％，較加權指數抗跌。績效前十強台股平衡基金報酬率皆勝過大盤，其中，台新高股息平衡基金因擁高股息利基，近一個月逆勢上漲，為唯一正報酬的台股平衡基金，較加權指數超額報酬約5％。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股已經低估，至於台股多空轉折點，在過去台股許多次多空循環中，推測台股重新出發的時間應是2023年的2月。若是觀察台灣M1B年增率與M2年增率的差額與股市關係，轉折時間應是2023年元月。此外，2023年企業獲利脫離衰退的節奏看，台股可望於第一季至第二季領先基本面反應。

劉宇衡認為，台股本益比來到異常低的水準9.9倍，依照歷史軌跡，本益比應拉回中位數14.8 倍，台股指數為16,059點。若看股息殖利率，以台股13,000點算，2022、2023年殖利率大於5％以上，遠高於歷年。從技術面來看台股，2009年後台股處於五年線以下的機會很低，這意味著台股已經測試過低檔區。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，目前投資布局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。台股短期上震盪仍難免，不過，台股最終仍將回歸基本面，通膨、升息有望觸頂下美債殖利率、美元也略有反轉，觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，近期股市呈現走升格局，後續則觀察總體經濟與產業的調整到何時，台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，基本面利空測試的築底可望逐漸完成，股市可望重新回到多頭軌道。

投信法人表示，2023年投資布局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。觀察短中長期台股平衡基金績效表現，在大盤上漲時與下跌時，部分的基金在各期間都呈現與大盤超漲抗跌的好表現，仔細觀察台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，不啻為現階段想介入台股的好選擇。