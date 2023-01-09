2023黑馬標的 4大類躍出

2022年市場重挫，市場期待2023年可以逆轉，尤其當疫情、升息、通膨漸遠去之後，去年超跌或具成長潛力的標的將有機會竄出，新興亞股的陸股、東協、科技以及黃金等都在法人看好名單之中。

已經震盪一段時間的陸股基金近期再次成為不少法人眼中的黑馬標的。大拇哥投顧表示，大陸二十大會議之後，市場加速趕底，在一系列的防疫放寬消息與地產提振政策出爐之後即帶動上證指數止跌回升。投資陸股一定要跟著政策走，最好還要鎖定共同富裕和國家安全相關產業為宜，大陸經濟正面臨「轉大人」必經陣痛，即使看好陸股，仍要留意今年上半年新一波大陸地產債到期高峰的情況。鉅亨買基金同樣看好陸股，鉅亨買基金總經理張榮仁表示，看好陸股的原因是大陸解除防疫限制與多項針對房地產的支援政策，有助大陸經濟與需求復甦。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，在2023年股票標的中，該投資團隊相對看好東協市場。東南亞國家挾帶大量人口紅利、GDP高成長力道，以及美國「印太經濟戰略」的核心地位，讓東南亞有望在2023年取代大陸，成為支撐全球經濟成長的主要動能。伴隨疫情解封下，基期較低、起步較晚的東南亞，後續發展相當值得期待。

在產業股中，去年跌幅重的科技股、黃金股以及高股息股、ESG類股則有續強的潛力，因此，都被法人視為今年的潛力股。保德信投信表示，科技股中新供應鏈具有長線成長性，不易受到外在影響；ESG則是全球政府與政策力推的方向，商機持續擴大。鉅亨買基金認為，看好黃金是因黃金最大的利空是長期利率升高，不過，以目前來看，長期利率進一步升高機率不大，假設經濟衰退或是地緣政治衝突擴大，金價都可望受益上漲。

第一金投信指出，2023年黑馬投資標的可以分上、下半年，上半年景氣看法仍相對保守，看好升息尾端階段。當全球升息可望結束、庫存調整也告一段落，加上各國即將進入大選年的倒數階段，投資可再積極些，去年跌深的產業類型，如AI人工智慧、機器人自動化、台灣科技股可以多加關注。