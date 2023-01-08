陸互聯網族群 反彈動能強

在防疫放寬、政策加持以及外部風險降低三大利多加持下，大陸互聯網族群終於鬆一口氣，近期反彈動能強勁。法人表示，大陸中央經濟工作會議終定調2023年經濟政策方向，以穩經濟優先，且不再提及清零政策，全力發展經濟的決心強烈，而近期也頻頻對互聯網提出利多政策、美國審計作業也已告一段落，買進訊號頻傳，建議開始布局陸股ETF，掌握後續反彈動能。

大陸經濟中央經濟工作會議結束後，更有明確的方向。中信中國50 ETF（00752）經理人詹佳峯指出，五大政策訊號意味著2023年以經濟為重，像是提振內需消費、支持數位經濟與平台、支持民營經濟及企業壯大、確保房地產市場平穩發展以及改善疫情防控措施。

值得一提的是，詹佳峯指出，會議定調方向不再重申「清零政策」，反而是以「穩經濟」為主要目標，尤其對互聯網平台提出更多支持，並暗示要加大政策力道，內需也將以提振住房及新能源車為核心，嚴厲的監管也轉向支持，讓互聯網平台終於可喘口氣，除此之外，大陸也出台互聯網利多政策《擴大內需戰略規劃綱要》，內容大致上提及將加速培育「互聯網加社會服務」、共享經濟等新型消費，2023年給互聯網的支持動機相當強烈。

針對外部風險，詹佳峯表示，美國會計審計委員會（PCAOB）已完成首次全面檢查，並撤銷2021年12月提及「三年不能提供審計底稿及退市」的決定，也就是說，在美上市的中概股下市疑慮暫時解除，也有望這次的合作經驗能推進未來審計監管合作。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸經濟景氣衰退開始進入逐底的階段，短期仍有波動的現象，11月份製造業PMI指數再度回落到48。主要係因疫情的防控沒有放鬆，導致消費動力不足，加上房地產市場仍未好轉，影響相關的供應鏈。