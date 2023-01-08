電動車群雄爭霸 後市拉風

市場預估，2023年全球汽車銷量僅將小幅成長2％，儘管景氣逆風，根據預估，電動車崛起的結構性改變將持續保持於成長軌道。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據券商估計，2023年全球電動車銷量將成長35％，至1,353萬輛，滲透率16.3％，美國、大陸與歐洲市場預計各成長65％、38％與12％。

此外，類比IC正在擴大資本支出，未來車用晶片短缺可望逐步改善，有助全球汽車銷量。而消費者在Google的搜索引擎上對新車的搜索維持高檔，對電動汽車的搜索仍然很高，基於對電動汽車的濃厚興趣、大量積壓訂單和電動汽車信貸補助（抗通膨法案）將有助於電動汽車繼續增加汽車整體銷售比重。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業；另外，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

據日本調查公司MarkLines公布的調查顯示，2021全球電動車銷量較2020年激增1倍以上，2022年銷量將進一步上揚，隨著環保及減碳需求增溫，電動車長線成長力道持續強勁，相關基金後市也水漲船高。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，全球零碳排共識下，對於有助減碳、低碳的相關產業產生助益，尤其電動車在各國政府政策大力支持下，加速產業發展。

另外，近年新創公司與傳統車企也積極投入搶食電動車市大餅，預期2023年可望持續保持偏強增速。

蔣松原指出，目前看來美國通過的「降低通膨法案」效益逐漸浮現，在稅收抵免的誘因下，已見到不少電動車製造商將供應鏈遷往美國國內，隨著大小品牌百花齊放，也將擴大產品陣容，新型車也可望帶動需求成長。

另外，大陸在疫情解封後，看好供需市場加速回溫，全球電動車有望在2025年突破2,000萬量規模。在減碳趨勢不變下，除電動車本業外，如充電樁、儲能設備等碳中和產業鏈皆具備長期潛力機會。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，基於各國淨零碳排的目標，運具電動化趨勢已成型，全球電動車銷量也持續增長，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，此外，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。