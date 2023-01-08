市場變數多 多元布局分散風險

全球股市自低點反彈幅度接近15％，目前面臨200日線反壓。市場的通膨疑慮有所緩和，但政策是否如預期放鬆仍為未知數，且科技產業持續去化庫存，反彈動能受限，後續財報也有風險存在，情勢未明朗前，仍預期股市呈現大區間震盪，可藉由多元資產布局分散風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，股債比可調整為60％比40％，看好息收較佳的美國REITs、Fallen Angel債券，及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，2023年經濟環境不確定性仍大，但在升息、通膨影響下，金融債券殖利率持續創下近10年新高，隨2023年預期進入升息循環尾聲，未來具創造資本利得機會，抵抗景氣波動能力相對其他產業來得優，當前布局創造收益的機率大幅提升，有望成資金的避風港。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，觀察美國10年期與2年期殖利率倒掛超過70個基本點，殖利率曲線倒掛預測到所有的經濟衰退，在多空因素交替影響下，2023年投資風險意識一定要有，穩健型布局可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。

安盛投資管理投資組合經理劉茜Qian Liu指出，全球股票評價已大幅調整，剩餘的下行空間將取決於經濟低迷所導致的獲利調整。2023年對企業的獲利共識仍然過分樂觀，受國內生產總值減慢影響，獲利成長應會放緩。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，在薪資高漲時期，人力依賴度較低的科技業受到薪資成長的壓力較輕。加上過去十年裡，科技的普及是通貨緊縮的主要驅動因素之一，近期的薪資上揚可能激勵企業進一步投資於增進生產力、提高效率與替代方案，特定企業可望受惠。