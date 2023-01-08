大陸全面解封 新興亞股潛力大

由於成熟國家經濟放緩甚至有陷入衰退風險，對比新興市場成長動能具韌性，在2023年元月大陸防疫政策完全解封之後，法人認為，新興亞股更具投資潛力。

在新興亞股中，陸股和印股是法人相對看好兩區域，兩地各有各不同題材。富蘭克林證券投顧表示，整體而言，包含通膨、戰爭或大陸成長前景等已知的利空消息，對於市場產生的負面影響可能逐漸鈍化，但伴隨美元回軟與投資人轉向更高成長潛力的市場，新興亞股可望受惠資金回流。而大陸在近期防疫政策調整後，原本受壓抑的需求獲得釋放，此將推動大陸在2023年成長動能加速；印度也可望保持於主要國家中成長動能最佳的地位。

大陸解封後將帶動東協地區經濟再成長。統一大東協高股息基金經理人林川欽也表示，大陸從去年底開始逐步放寬防疫政策，目前處於大規模傳染期，但預估2月確診高峰過後，大陸將加速解封。在度過高峰期後，隨之而來的需求回升及旅遊熱潮，有望帶動東協企業營收成長，尤其是觀光客來源以大陸為主的旅遊大國，在旅遊人數回升的背景下，觀光及商用房地產產業將受惠。

林川欽表示，泰國及印尼銀行業也是關注焦點。大陸解封帶動東協國家企業營收上升，也有助貸款違約率下降，使銀行成本縮減。以礦產資源為名的印尼，因坐擁製造電動車電池所需的龐大鎳礦礦產，相關產業也隨著全球能源轉型趨勢確立而加速成長。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊表示，東協股市去年受到美國升息等因素衝擊，不過，因美國貿易戰升溫，東協市場反而成為兩強衝擊下的國際貿易受惠區域，加上疫情趨緩解封並開放國門，提振觀光內需及製造業復甦，帶動經濟擴張，挹注東協股市基本面動能，預期美國通膨可望見頂使聯準會放緩升息步調，將有利資金回流新興股匯市，使東協股市後市仍看好，目前相對看好銀行、觀光、消費等經濟重啟受惠題材。