錢進新興亞洲 大中華最優

進入2023新的一年，投資人最關心的還是該怎麼進行資產配置。根據統計資料顯示，2000年至2022年歷年第一季全球主要股市平均表現中，以深圳綜合指數7.9％表現最佳，其他依序為越南7.04％、俄羅斯6.99％、台灣4.39％、上海綜合3.25％、印尼2.52％、馬來西亞1.75％等。整體來看，新興市場幾乎包辦前十名，大中華表現更是出色，投信法人建議投資人不妨趁一年之初的現在分批搶進大中華市場。

群益投信表示，觀察歷史經驗，MSCI新興市場指數第一季的表現優於MSCI世界指數，新興市場中特別是新興亞股的大中華股市，更是深具投資契機。大陸在解封後基本面可望轉折，過去三年疫情期間，大陸居民儲蓄率增長水準高於以往。因此明年若疫情擾動結束，經濟恢復正常，消費有望拉動大陸經濟發展，陸股後市看俏，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局陸股ETF或是大中華基金。

群益深中小ETF經理人張菁惠指出，根據過去陸股投資經驗，代表春季躁動的Q1進場陸股往往報酬率都不錯，特別是成長型類股漲幅更是領先；整體而言，陸股歷史經驗顯示Q1上漲機率高，又以深圳板塊成長性為佳，近十年，除了2008年遭逢金融海嘯外，A股市場每年都有春季躁動，特別是近三年趨勢都站在成長股，在經濟持續轉型下，預估今年春季躁動仍將由成長股領頭。

中信中國50ETF經理人詹佳?表示，中央經濟工作會議終定調2023年經濟政策方向，以穩經濟優先，且不再提及清零政策，全力發展經濟的決心強烈，而近期也頻頻對互聯網提出利多政策、美國審計作業也已告一段落，買進訊號頻傳，建議開始布局中國電商ETF，掌握後續反彈動能。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，大陸2023年將邁向後疫情時代，經濟走向修復，預估明年獲利小幅增長，在經濟磨底過程中，很可能出現牛熊轉換過渡期，等到中長期貸款增速向上訊號出現，將是復甦較明顯的時刻，屆時A股有望展開明顯向上走升契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，類股選擇部分，傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大，著力補強產業鏈薄弱環節（國產替代/自主可控），落實碳達峰碳中和目標任務過程中鍛造新產業競爭優勢，預計後續將推進中國現代化產業體系建設，聚焦於新能源、人工智慧、生物製造、綠色低碳、量子計算等高精尖科技領域。