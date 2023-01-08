台股震盪 鎖定產業龍頭股

近三年來，國人對台股ETF的投資青睞度日益增加，整體規模持續增胖且成長率達近4.57％。投信法人指出，台股持續震盪，投資人可選擇台灣產業龍頭，掌握各產業龍頭股全包式題材。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，現在著重篩選出各產業龍頭股，再透過等權重定期調整發掘相對低價，也就是逢低買入價值股、逢高賣出漲多的股票，定期達成再投資平衡，有助分散資產配置的風險，也可望提升資產報酬與維持股利的空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，2023年關注重點在於高利率對於經濟的影響，及在何種條件才能啟動降息循環，美國聯準會利率政策正在接近其緊縮週期的尾聲，但預估利率終值將更高且高息維持更久。上半年大致有2～3碼升息空間，之後將關注相關就業數據與薪資變動率而定。預期2023年在企業獲利衰退及評價回升的相互影響下，指數應有正向的發展空間。

安聯投信台股團隊表示，台股投資方向，長線包括科技發展長線趨勢及追求永續帶動之綠能趨勢。題材上看好人工智慧、智慧物聯網、資料中心等長線趨勢。

台新主流基金經理人沈建宏表示，預期2023年科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在第一季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢。且疫情解封更明顯，有利內需及航空產業的成長。操作上看好族群包括新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，受到美國科技股財報欠佳影響，連帶影響國內電子股表現，電子股因短線漲多，近期停利出場壓力浮現，被動元件、面板、記憶體、封測以及矽晶圓等電子次產業資本支出下修至2023年第一季，非電子股族群短期相對看好。