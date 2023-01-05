股市動能強勁 印度基金有潛力

受到通膨、升息、俄烏戰爭的干擾，2022年國際股市可說是波動劇烈，不過主要股市當中，近期仍有表現格外亮眼的市場，就算刷新歷史收盤新高的印度股市，也是2022年少數維持正報酬的股市之一。

投信法人表示，有別於其他新興市場，印度股市在經濟成長動能及企業獲利方面極具韌性，因此表現也相較其他股市抗跌。後市來看，印度整體製造業景氣仍保持強勁，企業獲利增長動能依舊穩健，而在基本面與獲利面支持下，外資回補態勢可望延續，皆有助給予印度股市正面發展的動能，表現仍值得期待，投資人不妨透過印度基金來參與行情。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度的總體經濟仍相當堅韌，通膨降溫趨勢出現，貿易赤字也有所縮減，製造業PMI亦維持在擴張水準。後續通膨與經濟走勢、主要央行升息動向，也須留意大陸解封是否帶來病毒擴散的副作用，及對經濟活動影響，波動雖仍須提防，但印度基本面與獲利面向好的支持下，表現仍不看淡。類股來看，建議可留意國防鐵路、新能源、IT服務以及循環性類股等表現。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度企業2022年第三季財報公布後，升評數增加，降評數減少，高盛預估2022、2023兩年印度企業獲利分別成長13％與15％。外資2022年下半年對印度股市由賣轉買，11月外資買超印股已達30億美元，為外資2022年買超第二多的月份。印度股市歷經半年多以來的利空打底，創造相對低廉的買點，可利用近期的回檔修正逢低分批布局。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度經濟成長與大行情才剛開始，2023年經濟規模將達到4,000億美元，並於2028年達到5,000億美元，與大陸2007年至2011年成長路徑相似；印度私人消費將從目前2兆美元於十年內翻倍至4.5兆美元，約為大陸在2015年水準。同時，印度具備服務中心升級、金融數位化、能源轉型等轉型力量，將新印度經濟結構轉型並提升。