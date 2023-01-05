經濟迎曙光 陸股基金點火

大陸國家衛生健康委員會上周宣布自2023年1月8日起，將新冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，亦即對感染者不再實行隔離等措施。法人表示，官方此一措施將為大陸經濟迎來曙光，且在管控措施鬆綁後，緊接而來的新年假期，沉寂已久的消費力有望復甦，吸引市場青睞，有利逢低布局陸股基金、ETF。

永豐中國經濟建設基金經理人許書豪表示，大陸自疫情爆發以來，民眾外出減少、消費場景受限，非必需消費市場受到莫大衝擊。

據民調研究機構SWS統計，2022年第三季大陸居民儲蓄率回升至13％，來到2015年以來的最高水準，顯示民眾在疫情管控期間大幅減少花費，而隨著感染隔離禁令解除，醞釀已久的民間儲蓄力有望轉換為強烈消費動力，帶來中國經濟成長活水。

許書豪分析，過去受疫情壓抑已久的產業消費需求，包括醫療、食品、紡織等，將是中國此波解封行情下的主要受惠者。以醫療來說，目前大陸醫療機構診療量尚未恢復至2019年前的歷史增速水準，預期解封後，屬於柔性需求的擇期手術、消費手術等，將逐步恢復正軌，進而帶動醫保支出及醫藥製造。衣食方面，新年長假將至，伴隨消費場景修復、消費意願及消費力增長，更有助刺激中國消費市場活絡。

進入2023年，市場擔憂全球經濟恐邁入衰退風險，但許書豪認為，大陸擁有強大內需市場，即使解封初期可能面臨感染高峰，隨著染疫風險陸續淡化，經濟在可觀的內需動能下，將有不錯的成長表現，外資企業包括摩根大通、瑞銀等，也持續看好經濟復甦，尤其對消費領域的增長期望甚高，可望吸引國際資金挹注。

中信中國高股息（00882）經理人葉松炫看好房產，他表示，中央經濟工作會議釋出2023年經濟方向，更加強調穩經濟的重要性，對房地產也再次重申確保房地產市場平穩發展，做好保交樓、保民生及保穩定各項工作，也就是說，大陸房地產將於2023年將會有相對亮眼的表現，連帶受惠族群包括原物料、金融及工業等類股，建議投資人當前可開始布局大陸高股息ETF，掌握政策帶來的紅利趨勢。