國民ETF績效榜出爐 這檔連4年打敗大盤

揮去2022年，很多存股族開始大盤點，檢視去年的投資績效。去年大盤含息報酬率為-18.68%，只要獲利優於此數字的都算是比大盤強，擁有95萬訂閱者的YouTuber「柴鼠兄弟」在臉書公布去年國民ETF排行榜，總共有11檔打敗大盤，排名第一的是從6月站上績效冠軍之後，就一路領先到最後的「00731復華富時高息低波」，含息報酬-5.05％，顯示低波動選股策略在大空頭年徹底發揮抗跌效用。

至於年度亞軍，一樣是來自高股息家族的「00713元大台灣高息低波」，含息總績效-7.15%，713今年9月從年配改為季配之後，連續2季配息1.45元，聲勢扶搖直上，規模和受益人數在短短半年間翻倍，可說是今年華麗轉身最成功的案例。

而季軍銅牌戰意外打得異常激烈，千億巨獸「00878國泰永續高股息」和「00730富邦臺灣優質高息」的總績效出現纏鬥，到2022收盤前一天還有小數點以下兩位數的些微差距，最後一天878先處於領先態勢，但到1點半最後一盤時竟然豬羊變色，最後由730逆轉勝出，總績效-9.18%，同時也是去年12月唯一績效正值的月冠軍，一次往前推進4名直取銅牌。

資料來源：柴鼠兄弟

與銅牌擦身而過的878，柴鼠兄弟認為，絕對可以說是2022最狂ETF沒有之一，今年12次績效月考只有2次掉出前5名，一路穩坐前段班，今年同時也是878成立2年半以來，第一次年度總報酬打敗大盤（去年輸大盤2.2％），刷新成立以來最佳年度戰績，沒奪牌也是大豐收。

至於去年滿15歲的老牌人氣王「0056元大高股息」，最後是以-18.11%壓線低空越過大盤紅線，小贏0.57百分點，這也是0056繼2018年後，暌違4年再度超越大盤。不過若和同樣屬於千等億級ETF競爭對手878相比，卻落後8.6個百分點。因此如果就指數設計來看，一個預估未來一個評比過去，878「看後照鏡開車」的效果，看起來不錯。

柴鼠兄弟表示，2022稱得上是高股息家族大獲全勝的一年，11檔扣掉期中新掛牌的4檔不算，一共有6檔高股息ETF打敗大盤，包含731、713、730、878、「00701國泰股利精選30」和0056，只有「00900富邦特選高股息30」是家族唯一落單。

0050、6208和6204受台積電遭外資大提款影響，績效全輸大盤

全年總計打敗台股大盤的ETF為11檔，其中值得注意的是2021年的績效冠軍「00733富邦臺灣中小」，累積到2022已經「連四拉四」，全班沒有其他ETF能出其右。由於這4年剛好橫跨整個世紀疫情，同時歷經最猛烈的降息和升息海嘯，733噴射機能在牛熊激鬥的環境中連4年戰勝大盤，儼然是另類的績效冠軍。此外「00896中信綠能電動車」則是今年唯一一檔跨過紅線的電動車主題ETF。

標準大盤型的「0050元大臺灣50」、「006208富邦台50」和「006204永豐臺灣加權」，可惜因為關鍵成分台積電（2330）今年遭到外資大提款，所以沒有任何一檔績效能超越大盤，反而是鎖定台股市值第51-150名的「0051元大中型100」，雖然平常的關注討論聲量不高，但竟也默默地連續3年跑贏大盤。

柴鼠兄弟統計：

●連續4年（2019-2022）績效打敗大盤：733

●連續3年（2020-2022）績效打敗大盤：0051

●連續2年（2021-2022）績效打敗大盤：731、713、0055

本文獲「柴鼠兄弟」授權，原文出處於此

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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