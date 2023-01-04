2023展望 債市多頭行情點火

歷經股債雙挫的2022年，投信法人評估2023年在升息政策有望於今年迎來尾聲，企業營運體質仍穩健，且評價面上具吸引力之下，中長期投資機會浮現，其中債市多頭行情幾乎已經確立，股市相對看好中美兩大國，台股則可望在高殖利率與價值低估下迎來最佳布局時機。

群益投信建議在今年第一季以「RABBIT」配置策略來因應，其中R代表Rebound搶反彈，可留意美股基金與台股基金；A代表Asia，則以迎接解封復甦的中國股市和經濟成長動能強勁的印度股市最為值得留意。

BB則代表Best Balance，訴求穩健之投資人可參考多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；I代表Income，包括殖利率在主要股市中相對誘人的台股高息ETF，以及優先順位非投資級債和金融次順位債；T代表Technology，尤以各國積極發展的多元電力與電動車板塊最值得關注，投資人不妨透過同時布局此二大領域的雙電基金來參與。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，在基期效應下，美國通膨在去年第四季觸頂滑落，儘管仍未解除央行的升息壓力，不過若通膨水準保持降速，今年有望迎來升息政策的尾聲，搭配各區域經濟前景不盡相同，主要央行的貨幣政策，可能開始分歧，收益率投資機會可望恢復。若進一步綜合考量殖利率、存續期間及波動風險，投資級債中以金融次順位債、非投資級債中以優先順位非投資級債最值得留意。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，全球央行已開始思考升息對經濟帶來的影響，預期接下來升息空間有限、利率風險可望下降；包括全球經濟衰退機率提高、債市收益率普遍較去年同期大幅提高，債券投資機會有機會重新浮現。

群益投信國際部主管洪玉婷認為，隨著通膨可望逐步降溫，市場價格也多已反應，股市投資契機浮現，區域以美國、大陸、印度與東協相對看好。台股評價面優勢可望回歸長期均值，內需料成為2023年成長的重心所在。

安聯投信台股團隊強調，因不同次產業庫存修正或獲利展望調整方向將呈分化走勢，預期市場在2023年將持續波動，基本面與由下而上的選股更加重要，長期看好AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等表現。