股債同跌 穩定月收基金突圍

受到高通膨、俄烏戰爭、各國央行積極升息等利空衝擊，全球股市2022年創下金融海嘯以來最大單年跌幅，美國十年期公債殖利率大幅上揚236點至3.87％，也使債券資產防禦特性無法彰顯，股債齊跌下，傳統股六債四的平衡策略也收黑6.52％（取60％史坦普500指數＋40％彭博美國公債指數、新台幣計價），投資人在2022年要獲利真的不容易，但仍有基金逆勢突圍，展現優異成績。

根據理柏資訊統計，台灣核備的23檔境外平衡混合型基金績效，2022年平均下跌6.84％，當中富蘭克林穩定月收益基金為23檔中唯一收紅的基金，逆勢突圍上揚2.95％，且近兩年有15.97％的報酬率不僅稱冠同類型基金，也是台灣最熱銷的五檔平衡型基金中績效最為突出的一檔，近兩年績效差距甚至多達近3成。

根據資產管理業者表示，富蘭克林穩定月收益基金投資策略彈性靈活、不拘泥於固定的股債配置比重，鑒於通膨與升息的威脅，經理團隊快速因應、減股加債，不僅避掉股市重挫的風險，也掌握了殖利率攀升後的收益機會，藉由增加高品質投資級債的配置同步提升基金的收益水準與信評品質，並且順勢逐步拉長存續期，可望在聯準會升息末段、鎖住較高的收益水準。

經理團隊也不偏廢未來股市彈升的機會，靈活運用掩護性買權策略，在控制下檔風險下同步掌握資本利得與收益機會，策略彈性靈活締造了基金的優異成績。

不僅如此，該基金目前的年化配息率已有8％左右，在不確定性持續的環境下，不論是來自股利或是債息這類增加現金流的資產可望持續獲得市場的青睞。

進入2023年，隨著通膨緩步降溫、升息潮有望接近終點，投資市場可望迎來曙光，不過全球經濟陷入衰退的風險也正在增加，不確定性仍高的環境下，投資人不妨以策略靈活的收益型資產為配置核心，能夠挺過2022年驚濤駭浪環境的標的值得投資人多加留意。