次世代多重資產 卡位趨勢

2023年全球金融市場迎來三大重要轉折：通膨回落、利率見頂以及景氣築底，這些重大轉折也成為市場由底部反轉向上的契機。面對投資新局，資產配置也應跟著進化，投信建議，股票方面聚焦在次世代多重主題股票，圍繞S（Social，社會）、E（Environment，環境）、T（Technique，技法）三大關鍵趨勢，債券布局雙高債的高信評投資級債（BBB級債），搭配高品質非投資級債（墜落天使非投資級債Fallen Angel Bonds），鎖定未來商機。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷表示，2022年聯準會激進升息動作逐漸發酵，近期美國CPI等通膨數據已有回落跡象，2023年通膨可望逐季降溫。雖然聯準會不會很快鬆口調整利率政策方向，但2022年12月升息已趨緩，2023年中有機會利率見頂。且根據2022年12月的調查，2023年美國GDP年增率約0.3％，但2024年可望回復至1.3％，2023年景氣正在築底，但市場通常會率先反應，因此現在投資正是時候。

股票建議以次世代多重主題股票為主，藉由SET三大關鍵趨勢，篩選創新能力強、具有強大業績成長潛力的企業，趁股市仍在相對低檔時中長線布局。SET三大趨勢共包含14個次世代主題，涵蓋未來社會持續革新下的嶄新商品或創意服務，應運而生的企業有機會成為下一個世代交替的明日之星。以目前的環境而言，次世代多重主題股票在投資組合的佔比在50％左右。

債券關注受惠升息近尾聲，及2022年以來的修正，目前信用債的殖利率與信用利差均極具吸引力。以過去十年表現來看，投資級公司債中以BBB等級的累積報酬率最高，非投資等級債以墜落天使非投資級債表現最佳，採取40比60的比例加以組合，報酬率遠優於傳統的投資級公司債搭配非投資等級債的組合，且波動度也僅略微提高，就報酬風險比而言，BBB級債加墜落天使非投資等級債是更棒的組合。

黃奕捷指出，高通膨與強升息的影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的好時機，次世代多重資產投資策略既滿足投資人追求未來主流趨勢股的渴望，也藉由布局高信評投資級債與高品質非投資級債，降低投資組合的波動度。面對市場反轉向上階段將持續波動，建議採取次世代多重資產投資策略，讓投資更給力。