定時定額台股基金 搶拐點

揮別動盪的2022年，預估2023年的台股企業獲利有望逐季落底回溫，第一季「高通膨」與「去庫存」等議題，可望因基期效應緩解，有利投資市場進入起漲階段，投信法人表示，布局策略上，在迎接「均值回歸」趨勢時，深具基本面的台灣科技股將優先擁有價值修復行情，建議可採定時定額方式布局台股基金。

據統計，以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有一年正報酬機率可達76％，平均報酬率12.7％，持有兩年效果更優化，正報酬機率可達98％，平均報酬率可達28.2％，而持有三年正報酬機率更拉高至100％、平均報酬約41.6％，長期投資效果顯著。

日盛高科技基金研究團隊表示，台股本益比12月底為10.9倍左右，與之前市場危機時低點相去不遠，且為過去十年平均本益比兩倍標準差下緣，顯示指數評價已達區間低點、投資價值浮現。展望2023年全球貨幣緊縮將告終，則價值重估題材將為台灣電子股帶來上攻契機，評價修復行情可望展開。

日盛高科技基金研究團隊分析，IMF預估全球經濟成長率於2023年落底、2024年回升，加上中國已放寬動態清零政策，有助台灣貿易回暖。聯準會升息步調在2023年首季有機會大幅放緩，台股利空因素可望觸及高峰。產業方面，電子業庫存齊消化，庫存指標拐點將至，價值重估題材將為台灣電子股帶來布局機會。

群益投信投研部主管陳沅易指出，台股由先前的評價修正轉為評價回復行情，且台灣連續幾個月景氣對策信號可能都將呈現藍燈，根據歷史經驗，通常是布局台股相對不錯的時機，尤其今年在股市變數多仍可望持續動盪下，透過定期定額方式介入台股應該是最好的方式。