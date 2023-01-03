法人看油金：沒有大跌條件

油價因庫存降、金價避險需求提高，法人表示，預期油金價沒有大跌的條件，短期價格應居高不下。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼說，油礦金產業短期震盪、中長期展望仍持穩；能源部分，地緣政治衝擊能源供給穩定性，凸顯歐洲過度仰賴俄羅斯能源政策需再調整，主要調整為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤需求，長期或可尋求能源自主目標，但短期供需失序仍將造成能源價格居高不下。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，從去年12月初國際油價開始自低檔反彈，不過以目前市場預測，今年第一季全球總經將顯著降溫，隨後有高機率出現低度增長的L型走勢，與經濟高度連動的原油需求成長，也將出現短期降溫，但以中長期基本面而言，仍處於供給可控的健康階段。

油品需求增 能源有撐

楊博翔指出，今年的能源走勢，有一部分將視大陸解封後的用油需求而定，去年大陸用油需求多次因防控措施而大受影響，國際航班數也僅疫情前的三分之一，預估今年大陸逐步解封後，汽油與航空油將成為用油需求的一大動能，目前中國航空企業已規劃增加春季國際航班量。

且現今剩餘產能水位極低，由此推估今年油品需求成長幅度有望與去年接近，將成為能源股的一大支撐。

至於金價的後市，富蘭克林證券投顧表示，由於聯準會仍維持鷹派立場，加上英歐央行也釋出鷹派訊息，短線上金價上檔仍有壓，不過，主要央行鷹派的立場將加劇經濟衰退擔憂，進而提高黃金的避險需求，因此金價下檔也應有撐。

金價搶短 打帶跑操作

就技術面看，富蘭克林證券投顧說，黃金在型態上已經完成了去年9月中旬以來的W底，近日則逐步站穩1,800美元關卡，若未來主要央行貨幣政策隨通膨放緩而轉向偏鴿，將有助催生黃金的中期上升行情，但聯準會目前仍處於升息週期，金價的潛在壓力並非完全消散，搶短的投資人應以「打帶跑」策略操作黃金，並時時留意出場時機，可在獲利超過5％～10％時即可伺機獲利了結。