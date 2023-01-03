四優勢 法人樂看美非投資級債

法人雖偏愛投資等級債，但認為2023年非投資級債違約率不會太高，因此非投資級債仍吸睛。

2022年債券市場受到升息衝擊，各類型債券指數年度報酬率皆為負報酬，除了歐洲非投資等級債下跌9.28％以外，其餘皆下跌超過10％以上，但隨著升息腳步漸緩，債券市場也撥雲見日，其中，法人認為，各類型債券市場中，又以美國非投資等級債最為看好。

安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修表示，根據統計，自1987年至今，美國非投資等級債年度表現，共經歷過8次負報酬的年度，而在負報酬年度後隔年皆為正報酬，其中，有6年皆有超過10％的正報酬，而歷經負報酬後隔年的平均報酬率約為25％。

儘管大部份法人都叫進投資等級債，但非投資等級債仍有其優勢。群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華表示，後續來看，儘管聯準會政策動向仍須觀察，不過在通膨觸頂跡象浮現，聯準會積極升息的節奏或將放慢，利率風險有望降溫，非投資級債近期息收優勢浮現且企業財務並未明顯惡化、違約率維持平等，加上美元逐漸從高位回落令資金回流風險性債券，後市表現無須悲觀看待。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝也表示，由於美國11月通膨低於預期，大陸放寬防疫措施且推出許多支持房市計劃，使整體債券市場情緒改善，此外，2022年美國聯準會積極升息導致資金外移，預期2023年升息放緩後新興市場可望迎來資金回流，新興市場非投資級債市後市看俏，另一方面，新興企業受惠原物料上揚，積極降低債務槓桿，整體已降至2008年以來低點，使整體企業債財務體質優於主權債。

安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修分析，一般來說，債券在投資組合中，扮演分散風險的重要角色，與投資單一債券相比，債券基金投資於一籃子債券，大幅降低了個別公司的信用風險。儘管投資等級債的違約風險較低，但事實上，非投資等級債投資組合的波動度遠低於個別投資級債券且因其利率風險較低的優勢，整體波動度也僅略高於投資級債券指數，卻相對能提供更高的收益率。