台韓印股市大失血 淪外資提款機

美股2022年全年收黑，新興市場也受累，2022年封關新興亞股漲跌互見。法人指出，綜觀上周資金動向，泰國與越南分別淨流入5.6億美元及0.93億美元，台灣則持續遭外資提款，失血8.9億美元，而南韓、印度也分別淨流出4.1億美元及3.8億美元。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，2022年台股全年收長黑，但經過一波修正後，本益比也來到相對低點，具長線題材與政策支持族群的投資價值也逐漸浮現。展望2023年，台股後續表現可關注中國解封後需求面的反彈，且半導體族群庫存調整也將於2023年上半年完成，第一季表現可以期待，惟政經風險仍圍繞著投資環境，建議布局以綠能、電動車及半導體等具政策性題材的族群，景氣循環類股，宜伺機區間操作。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，成交量低迷之際，外資買賣超仍相對活躍，截至上周五連續6天淨買超，但由於交易量相對低，指數仍因收盤前突然湧現的賣壓而震盪下跌，越股2022年受到消息面影響，散戶信心不足的情況下，2022年全年收黑，本益比也遠低於五年均線。

越南經濟成長實力仍被多數國際機構看好，大多預估都落在6.5％以上，供應鏈轉移下，2022年外資直接投資金額（FDI）較去年成長13.5％，創近五年新高，長期來看，基本面相對看好，待股市回歸基本面，反彈動能可期，逢低定期定額布局越南主題基金，掌握後續反彈契機。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，2022年全球主要股市震盪劇烈，不過東協國家如泰國、新加坡、印尼等相對抗跌。後市來看，隨著疫情影響鈍化，東協國家走出陰霾，亦可望帶動企業獲利改善，2023年來看，市場預期菲律賓、新加坡等地之EPS成長率仍可望維持在雙位數水準，基本面與獲利面而言仍屬健康。