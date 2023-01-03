經濟差 美元保本基金穩中求勝

回顧2022年，全球股市受到高通膨、央行緊縮潮、俄烏戰爭等利空影響大幅震盪，法人指出，展望2023年，俄烏戰爭持續，全球經濟將有可能持續萎縮，國際金融協會（IFF）日前公布研究，預測2023年全球經濟成長率只剩1.2％，相當世界剛由金融海嘯掙脫的2009年。在此環境下，投資人需要謹慎配置，尋找投資的避風港。

大華銀投信指出，募集中的大華銀六年期美元保本基金，連結美國政府公債，同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數，讓投資人資產獲得保護之餘，也不錯過美股上漲的機會。

經濟合作暨開發組織（OECD）代首席經濟學者佩雷拉（Alvaro Santos Pereira）日前表示，經濟前景艱難，OECD雖不認為全球會走入衰退，但世界經濟在2023年成長將大幅走軟，許多國家通膨雖然有所減輕，可是仍算高。

大華銀投信表示，過去一年投資市場讓保守型投資人承受相當程度的心理壓力，不過根據統計，美國升息期間多為1年至2年，在升息停止後，進入債券上漲甜蜜期；目前美國利率水準為2008年金融風暴後相對高點，為近14年來投資保本基金最佳時機。透過大華銀六年期美元保本基金鎖住目前利率，有望減輕利率不確定性所帶來的風險。

大華銀投信表示，美國公債由全球美國政府發行，是相當具有保障也相對穩定的商品，在市場中具有相當程度的指標意義，過去也無違約紀錄，不若其他企業或國家所發行的債券仍有違約風險。道瓊工業指數的成分企業多為產業龍頭，根據歷史回測，自2008年10月以來，以每週週底為基準日，投資道瓊工業平均指數六年的平均報酬率為83％。

大華銀六年期美元保本基金主要配置於美國公債，再透過選擇權連結道瓊工業指數，為投資人掌握「保、可、夢」三大優勢，讓這類型過去為專業投資人設計之商品，小資族也可入手，有夢可追。保管銀行「渣打國際商業銀行」繼2020年新冠疫情爆發初期，推出市場上第一檔在信託平台銷售之美元計價的保本型公募基金後，這次再憑藉著保本型基金專家經驗，攜手來自新加坡的大華銀投信，推出「大華銀六年期美元保本基金」。