股債三拼 次世代投資效率佳

邁入2023年，正是投資人積極規劃新年度布局的時候，面對仍有景氣趨緩、地緣政治等不確定因素的環境，投信建議不妨以股債三拼方式，由符合未來主流趨勢的「次世代多重主題股票」搭配「BBB級投資級債與墜落天使非投資等級債」，一方面積極布局主流趨勢股的成長契機，另一方面配置債券資產來降低波動度，追求更佳的投資效率。

野村投信策略暨行銷處副總經理張繼文表示，2022年全球金融市場受到多重負面因素干擾而重挫回檔，許多資產均浮現值得長期布局的好時機。根據過去經驗，以50％的股票（標普500指數）搭配20％投資級公司債以及30％墜落天使非投資等級債，可望提升投資效率。過去15年的累積報酬率達154％，同期間50％股票搭配50％投資級債的組合或是50％股票搭配50％非投資級債券的組合，報酬率分別為98.7％以及128.8％；就年化波動度而言，股債三拼組合為11.9％，則是介於中間。

若能進一步將投資級債券聚焦在BBB等級，搭配墜落天使非投資級債券後，報酬風險比更優於傳統的投資級債券加非投資級債券的組合。BBB級債屬投資等級，具備高信評優勢，至於墜落天使非投資級債，是指信用評等被調降至非投資等級的債券，由於發行時為投資等級債券，因此信用評等多數集中在BB評級，以彭博巴克萊美國墜落天使非投資級債指數而言，高達82％的債券屬於品質相對較佳的BB評級。高信評的BBB級債與較高品質的墜落天使非投資等級債所組成的「雙高債」組合，可謂債券資產中的精華。

股票部分，建議以次世代多重主題股票為主，從S（Social，社會）、E（Environment，環境）、T（Technique，技法）三大關鍵趨勢著手，篩選創新能力強、具有強大業績成長潛力的企業，趁股市仍在相對低檔時作中長線布局。SET三大趨勢共包含14個次世代主題，涵蓋未來社會持續革新下的嶄新商品或創意服務，應運而生的企業有機會成為下一個世代交替的明日之星。

張繼文指出，2022年重創股債市的高通膨與強升息，影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的好時機，升級版的股債三拼組合，可以在較低的波動度中布局未來世代的主流趨勢股，可謂2023年最佳的投資策略。