基金換現金 留意贖回時程

農曆春節即將到來，證券交易所公布，集中交易市場2023年農曆春節前最後交易日為1月17日，農曆春節後開始交易日為1月30日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。投信法人表示，若沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行理財規畫，讓獎金發揮更大的效益。

群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期，使得款項年後才入帳。

想要在農曆年前贖回入帳的話，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，1月18日是最後贖回日，海外貨幣基金則須兩個營業日，1月17日是最後贖回日；國內股票金最後贖回日則是1月16日，而若以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚也得在1月10～12日辦理。

不過，基金講求的是長期投資累積複利績效，如果投資人過年期間沒有資金需求，則不建議在農曆年前辦理基金贖回，反而可以運用年終獎金進一步規劃基金理財。

群益投信投資長李宏正表示，共同基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，因此建議投資人可將部分年終獎金用於定期定額投資共同基金，既培養理財習慣，亦能以此免除擇時進場的困擾，時間拉長還能攤平投入成本。

新的一年即使面對升息，也可從中找到受惠於升息趨勢的優勢資產來進行布局，建議可依投資屬性及風險偏好，在第一季還是可以多重資產配置，透過股債多元佈局，穩健因應市況變化，另外，亞洲市場後市潛力可期，其中又以印度、陸股、東協、最為看好；在全球科技創新趨勢中扮演重點角色的台灣也是值得布局；穩健保守投資人部分，面對通膨高企和升息壓力，高息資產利差仍具吸引力，可望吸引穩健資金配置，因此包括特別股、優先順位高收益債、次順位金融債皆可多加關注。

台股方面，安聯投信台股團隊表示，2023年有望因2022年低基期效應帶來成長，且包括升息、地緣政治及科技逆風等三大影響台股的不確定性也有望降低，隨之而來的有望是景氣下行中沉澱所浮現的長線機會。





