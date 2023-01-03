0050擬配息2.5元 參與除息最後進場日曝

「國民ETF」元大台灣50（0050）最新預估配息出爐，0050每受益權單位預計發放2.5元，訂於1月30日除息，最後買進日為17日，相當於投資人在元月封關日前買進並持有，春節後開紅盤將笑納配息大紅包。

元大投信3日公告0050第一階段預估的配息評價結果，每受益權單位配發2.5元，16日另進行第二階段公告，將確認實際的配息金額。

2023年農曆過年較早，除息交易日將落在年後首個交易日1月30日，除息前最後交易日則與台股封關日一致為1月17日，股息發放日3月7日。

據統計，0050目前投資人數超過63萬人，配息表現備受市場關注。最新公布配息金額2.5元，絕對金額比近三年同期縮水。不過，若以息率約2.27％來看，仍維持在平均水準。

值得一提的是，2022年大盤雖回檔達22.4％，但投資人對於0050交易熱度不減反增，有越跌越買趨勢，全年度獲淨申購逾1,300億元，為台股ETF冠軍。法人表示，0050以上市市值前50大權值股為成分股，定期汰弱留強跟隨台股產業成長，市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股市相對低點布局。

此外，除了0050將於17日除息之外，還有國泰台灣5G+、國泰股利精選30、第一金工業30、元大MSCI台灣、永豐台灣ESG、新光台灣半導體30、FT台灣SMART、中信台灣智慧50等9檔台股ETF接力配息。

其中，國泰台灣5G+、國泰股利精選30兩檔人氣ETF也訂於30日除息，17日為最後買進日，每受益權單位分別配發0.35元、0.66元。

法人預期，2023年台股走勢將呈現先蹲後跳，在企業庫存去化壓力減輕，以及Fed升息力道趨緩之下，將帶動資金回流，指數呈現逐季墊高，以權值股為主的台股ETF受惠程度高，可望上演填息行情，另在除息首日買進的投資人也有逢低加碼機會。