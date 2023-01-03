基金操盤手盤點2023年五大投資建議

基於2023年通膨將下滑，央行升息進入尾聲，和大陸放寬防疫限制，基金操盤手預測強勢美元將告終，沉寂多時的債券和陸股將迎來反彈，新興市場再次崛起，股市可望在下半年轉趨明朗。

1.強勢美元告終：拜聯準會（Fed）激進升息所賜，追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數去年勁揚逾8％。聯準會仍維持鷹派立場，但市場測試官員的決心。匯豐資產管理全球首席策略師里特（Joe Little）預期，美元指數今年恐大跌逾10％。

2.陸股反彈：陸股連續兩年表現失色後，隨著防疫鬆綁，大陸重新聚焦經濟成長和支撐疲弱的房地產市場，將為股市注入動能。法國巴黎銀行格外看好旅遊、內需和科技類股，並在其2023年模擬投資組合將陸股的投資評等上調至「加碼」。

3.新興市場再次崛起：進入新的一年，專家預期新興市場將擺脫去年頹勢。瑞銀預估，今年新興市場股票和固定收益指數的整報酬率將介於8％至15％。歷史經驗支撐基金操盤手對新興市場的樂觀看法。在亞洲金融危機與全球金融危機過後，MSCI新興市場股票指數在1999年強彈64％，2009年狂飆79％。

4.債市回溫隨著經濟衰退逐漸逼近，債券市場的大敵－通膨今年可望趨於緩和。路透社調查經濟學家意見，預期今年底美國通膨可望降至3.1％。鋒裕匯理（Amundi）固定收益策略師阿努茲（Valentine Ainouz）預測，今年底美國10年期公債值利率可望由目前的3.88％，降至3.5％

5. 股市漸入佳境：股票投資人預測今年全球經濟將呈現V型反彈，有助股市在年末收高。摩根大通策略師預測，今年將在市場動盪與經濟下滑下開啟新的一年，隨著聯準會最終決定改弦更張，將貨幣政策轉向，預料股市下半年將漸入佳境。柏瑞投資（PineBridge Investments）預期美股將在上半年觸底，在此之前恐面臨更多下行壓力。

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