利多加持 生技ETF、基金不看淡

2022年上半年受到聯準會積極升息以壓制通膨的影響，導致美債利率大幅彈升，風險性資產表現承受壓力，生技醫療類股同樣也回檔修正，下半年在大型生技類股財報表現亮眼，以及新藥研發取得進展、併購題材增添市場熱度下，帶動整體生技醫療類股表現回升，連帶生技醫療基金與ETF表現也跟著水漲船高，2023年布局不看淡。

法人表示，生技醫療產業不僅擁有穩健的基本面與具吸引力的估值，長期亦擁有極大的產業發展潛能，表現仍值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF或基金介入布局。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，後市來看，隨著市場預期這一波景氣循環的利率高點已過，2022年10月美債10年利率突破4.2％後，預期2023年利率大幅波動對於生技產業干擾期已過。鑒於市場普遍預期接下來景氣成長動能趨緩，醫療生技產業因具有抗景氣循環性，料持續吸引市場目光。

再者，主要大型生技藥廠宣布因帳上現金充裕，將持續透過併購拓展藥品降低未來專利到期之影響性，因此預期此現象於2023年將持續帶動類股表現。

曾盈甄指出，在新藥方面，多款第三期臨床試驗藥品正面消息有望帶動相關個股表現，包含阿茲海默用藥有效性大幅提升，透過基因療法以醫治肌肉萎縮症之藥品有望於2023年上市等，在新藥題材的加持下，也有助加上人口老化趨勢也使得大眾對於藥品與醫療服務的需求增加，故對於產業長期發展依舊看多。

建議此時可逢低布局，提升整體潛在收益。可透過生技ETF來介入布局，其中NBI生技指數網羅了全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，投資題材包括疫苗、癌症、基因療法等等。

安聯投信認為，年初至今包擴生物製藥、醫療服務產業均繳出正報酬，領先標普500。隨著受惠疫情相關營收慢慢退場，建議聚焦臨床藥物發展與營收。