REITs評價下修尾聲 漲升可期

雖然近一年通膨升高，但REITs透過上調租金，租約保障、價格延後反映等支撐，營業淨利成長率強勁，凸顯在通膨高漲甚至停滯性通膨等情境下，所受影響相對輕微。投信法人表示，美國REITs經過一年評價下修將結束，預期2023年指數將步步高升，建議目前震盪整理期逢低分批布局，以掌握漲升行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，2022年美國REITs獲利預估持續上修至14.2％，2023年獲利成長預估則仍有6％。工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，續約租金持續提升30％以上，承租率也創新高到97.9％，目前仍有4成租金未反應市場價格；旅館業受惠商務活動變多以及出遊團客帶動下，住房金額已高於疫情前20％，每日住房率也維持60～70％，獲利急速回升；電信業者對5G資本支出將持續提高，對租賃電塔業者的成長動能有保障。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊強調，醫療保健REITs平均股息收益率達5.5％、遠高於整體REITs平均的4.2％，股利率持續名列前茅，且持續受惠入住率攀升與租金上漲的基本面改善，2022年前三季收入和利潤續增。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷分析，不動產次產業雖然面臨升息及經濟衰退挑戰，但目前需求仍大於供給，在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好，後市持續看好。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金。一般而言不動產租金會隨通膨走升提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟指出，新加坡疫情解封帶來觀光商機，辦公室需求上升，對新加坡REITs有正面幫助。目前看好包含工業、零售及特定飯店REITs，評價也相對具有吸引力。及澳洲物流REITs，因其供應有限、租金成長展望佳。