科技股起死回生 擇優布局

2022年第四季至2023年第一季存在企業獲利下行風險，多數產業獲利能力自高點往下，短期需求不明朗，企業與共識對展望掌握度偏低，消費、資本支出2023年下半年較有復甦空間，投信法人指出，後市雖不確定性延續，但系統性風險機率低，研判股市最低點已過，科技股經股價大幅修正後，評價面漸趨合理，可擇優布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，考量利空消化狀況，可開始逢低加碼長期展望較佳的個股，除著重營運穩定度，2023年的成長性與產業是否有結構性利空之變化皆為關注焦點，優先留意營運效率、利潤風險、庫存去化與提前落底產業。在類股操作方面，看好產業為生技醫療、需求面風險低的科技子產業與消費、大型軟體、節能等利基股。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，2022年以來由於俄烏戰爭引發能源價格大漲，使得能源管理的應用與解決方案躍為市場關注焦點，包括電動車電源管理平台、車用電源應用在內，更有效率的能源應用方案提供者將較不受通膨干擾。

根據預估，2021～2025年全球新能源車銷售量CAGR約29％，新能源銷售滲透率預計在2025、2030、2040年分別可達到20％、43％、74％，並在2030年超越燃油車銷售量，可持續關注電動車相關科技股後市表現。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷預期，隨通膨滑落、升息步入尾聲，2023年是布局股市的好時機。就像疫苗要隨著病毒演變選擇次世代疫苗一樣，投資策略也應跟著投資環境演進，建議以次世代多重主題股票為主，可篩選創新能力強、具有強大業績成長潛力的企業，趁股市仍在相對低檔時中長線布局。

可關注從醫藥創新、機器人與自動化、商業智慧（軟體與網路安全）、金融科技、實質基建與數位基建，均反映出科技發展改變傳統的生產模式，都可望成為未來贏家。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰分析，半導體需求面在急速修正後，預計去庫存將在2023年第一季、第二季會回到合理水位，皆有利於科技、消費性電子等表現。