走出頹勢 非投資級債漲多跌少

近期非投資級債價格走揚，主要受到聯準會釋出將放緩升息訊號，帶動市場風險情緒走揚，利率風險回落且殖利率具優勢，近一月美銀美林全球非投資級債券指數上漲1.43％，2022年下半年漲幅近4.64％，逐步走出2022上半年的頹勢，全球非投資級債券基金整體漲多跌少，前十強基金漲幅更都在5％以上。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華表示，2023年升息步伐可望再放緩，利率風險料較2022年趨緩，債市恐慌亦可望緩解。非投資級債基本面仍保持穩健，信用體質並未惡化，違約率仍維持在低檔平穩水位，隨著利率風險有望逐步降低下，後市仍可望吸引資金進駐。

徐建華指出，其中優先順位非投資級債除同樣具有逾8％、較高息收的優勢外，存續期間亦較短，意味著其利率敏感度也較低，在利率水準仍可能提升之下，更具有抵抗波動的能力。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，經濟放緩態勢顯現，通膨壓力減弱，聯準會放慢升息步伐，2023年對債市是很好的環境。在衰退及違約風險提高的背景，建議避開相關標的，可增持BB級別低違約風險標的，採取防禦型操作因應市場大幅波動，並聚焦優先或擔保債券、避開低評級債券，操作上鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健之企業的優先擔保債。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷分析，墜落天使非投資級債指數高達82％的債券屬品質相對較佳的BB評級，由於信用評等較高，相較於全球非投資級債券指數，墜落天使非投資級債的違約率明顯較低。

富蘭克林固定收益團隊強調，隨著市場價格大多反應聯準會終點利率，債市轉多趨勢明確，可先以美元計價的全球複合債型為核心配置，迎接債市多頭行情。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，歷經2022年大幅修正後，非投資等級債券的評價面具吸引力，較高的殖利率相對公債、投資等級債券相當具有投資價值，後市保持樂觀以對。