2023投資法 法人：加債、養股

2022年股債基金除少部分外，幾乎全軍覆沒，對於未來投資展望，資產管理公司雖然認為債券基金比較穩健，股票基金也沒有那麼悲觀，建議2023年投資策略可採取「加債、養股」。

俄烏戰爭、各國央行升息等變數襲擊，法人圈幾乎沒有人看對2022年投資趨勢，富蘭克林證券投顧表示，根據Lipper資料顯示，截至2022年12月29日止，各股票基金幾乎全面下挫，在產業股基金中只有四小類型績效呈現正報酬率，分別是基建、公用事業、天然資源以及能源，地區型基金多數都呈現二位數跌幅。跌幅最重前三名股票基金分別是東歐股、台股以及歐洲中小型股基金平均績效分別下挫50％、29％及20％，其他地區股票基金除印度和美國中小股之外，平均跌幅都逾1成。

有關2022年債券基金績效，根據Lipper資料顯示，除亞債、道瓊伊斯蘭債指數外，平均績效都呈現負報酬率。

經過2022年市場大震盪之後，根據安聯環球投資研究顯示，儘管市場出現回溫跡象，但整體來看投資情緒保持謹慎，投資人或機構法人等的現金部位仍處於高水位。推估只要市場未出現壞消息，料將有助支撐公司債和股票類的高風險資產。

再就美林投資時鐘端看經濟循環，邁向景氣放緩、通膨下行的「衰退」週期的2023年，投資首選「債券」資產。

因此，2023投資策略為「加債、養股」。中租投顧表示，2022年是歷史上少見股債齊跌的一年，連續兩年遭遇「股債雙殺」的情形更是罕見，建議股票部位較高的投資人，將過往滿手股票的資產組合重新調整，提高債券部位比重，以較低波動度創造長線的收益機會。2023年「加債」後股債投資組合有機會先蹲後跳。

中租投顧強調，2023年「加債」已是市場共識，但在升息高峰未明朗前，建議投資人透過單筆分批進場高品質，或短天期的債券基金。