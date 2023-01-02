聯博目標到期債基金 今開募

2022年聯準會啟動升息迄今，聯邦基金利率已調升17碼，推升美國公債與美國投資等級債券指數殖利率，來到海嘯以來的相對高檔，出現近年罕見的「存債」機會。聯博投信表示，聯博四年到期全球美元債券基金將目標到期債券投資策略全面升級，打造「良成吉時」，開創目標到期債券投資的新視野。

所謂「良」是指布局高信評的投資等級債券為主，聯博投信說明，面臨經濟趨緩與諸多不確定性的挑戰，該基金主要布局品質較良好、償債能力相對較佳的投資等級債券，期提升投資組合因應經濟放緩及不確定性的能力。

「成」是指聚焦成熟市場、降低波動。聯博指出，該基金擇優布局全球債市，聚焦以美國為主的成熟市場公司債，酌量精選債信評等較高、價格具吸引力的新興市場投資等級公司債。

「吉」為鎖定相對較高殖利率的好時點。聯博強調，美國升息循環即將進入尾聲，目前美國投資等級公司債券指數殖利率來到5.3％的相對高點，價格下跌至相對低點。在較高殖利率的投資時機進場，可望提升未來四年的收益能見度與潛在報酬機會。

「時」是時間較短，四年到期。聯博表示，該基金於成立後滿四年到期，目前採中短天期的預定投資組合以降低整體投資組合的利率敏感度與價格波動度。當時間越接近基金到期日，債券存續期間將逐漸縮短，在債券基本面沒有惡化的情況下，持有的債券價格將可望回到票面價格。

揮別過去全球貨幣寬鬆時的低利環境，如今債券殖利率走高且債市體質趨穩，存債策略也可趁勢去蕪存菁。聯博旗下首檔目標到期債券型基金，以兼具收益與債信的投資組合參與債市投資機會，並善用目標到期基金的精髓，回歸債券投資本質，耐心持有債券至到期，因應未來利率變化的衝擊與市場不確定性。

聯博四年到期全球美元債券基金於1月3日展開募集，保管機構為國泰世華銀行。聯博投信指出，該檔基金是全台第一檔在聯邦基金利率超過4％後發行的目標到期債券基金，採買進持有策略，鎖定當前具收益優勢的優質債市契機。