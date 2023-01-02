台股科技基金 投資人青睞

由聯準會為首的全球央行升息循環貫穿2022年，成為全球股市波動的主軸，貨幣政策緊縮使各國的科技股成為重災區，資金大幅外流，多數科技股基金在淨值下跌及投資人贖回的雙重壓力下，規模出現萎縮。但熊市逆風中，依然有個別基金表現突出，並獲得投資人青睞，基金規模不減反增。

根據晨星數據，截至2022年11月，境內外70檔科技股基金中，僅有七檔基金今年來規模逆勢成長，其中有六檔皆為境內基金，顯示本土投信近年發展有成。若以投資區域劃分，會發現七檔基金中，僅有三檔屬於台股基金，其中統一奔騰基金2022年前11個月規模卻增加高達12.86億，帶動基金規模突破70億大關。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期市場對於聯準會及通膨的擔憂，已經轉為關注明年的經濟衰退可能性。根據聯準會先前公布的11月會議記錄，多數官員認為2023年美國經濟衰退機率達到5成。在景氣衰退的疑慮下，台股大盤預計將持續震盪，但個股表現分化。

面對第一季的電子淡季，看好新平台發表及蘋果新機規格提升，為相關類股營收帶來助益，包括半導體、散熱、連接器及光學等。綠能及環保產業則在全球減碳趨勢確立的背景下，有望持續成長。近期大陸逐步放寬防疫政策，也讓大陸解封相關類股有望受惠。

群益投信指出，台股2023年仍須留意幾項外部因子的影響，包括電子庫存問題仍在、供應鏈瓶頸問題仍待疏通，通膨數據短期要大幅下降有難度，而基於降通膨是聯準會的首要目標，鷹派政策立場仍將延續一段時間。除此之外，庫存調整狀況亦須留意，主要在於手機需求下滑，PC與NB庫存升高，伺服器需求亦見鬆動，電子供應鏈庫存調整時間拉長。

供應鏈由上游到下游，各自盤點庫存，庫存去化初步獲得些許成果，但仍等待需求東風來臨，台灣電子業目前仍以消費性電子產品為需求大宗，預料整體庫存調整有機會在2023年上半年逐漸落底。

後續在台股投資操作上，儘管聯準會升息與庫存調整持續進行中，不過相關利空也逐步被市場消化吸收，操作上建議逢低分批布局，看好的產業包含電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊。半導體族群則靜待落底訊號浮現。